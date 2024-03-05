الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تمنع إدخال 17 شاحنة.. وتستخدم المساعدات لنصب كمين للفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية" بأن عمليات القصف المدفعي والغارات لم تتوقف على مخيم النصيرات، حيث قصف الاحتلال مدرسة "أبوعربان"، وهي مدارس تابعة لوكالة الأونروا.

ونوه بأن 4 شهداء قد سقطوا بسبب قصف مخيم النصيرات، مشيرًا إلى أن القصف لم يتوقف منذ الصباح، الأمر الذي يصعب عمل الطواقم الطبية في انتشال الجثامين والمصابين.

وأشار مراسل "الغد الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال منعت إدخال 17 شاحنة مساعدات كانت في طريقها إلى مدينة غزة، بل وأجبر الاحتلال السائقين على إفراغ المساعدات.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي نصب كمينا للفلسطينيين بهذه المساعدات، حيث هرول الكثير من الفلسطينيين لأخذ المساعدات، حيث خرج عليهم جيش الاحتلال وأطلق الرصاص الحي ونتج عن ذلك استشهاد 6 أشخاص.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث راح ضحيتها 97 شهيدا، وعشرات المصابين.

قوات الاحتلال الغد الأخبارية مساعدات الإحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات

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