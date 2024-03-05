الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يهدم المنازل فى منطقة التعاون العلوى بنابلس بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد خالد بدير، مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال شرع في عمليات هدم المنازل بمنطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلى منازل بالضفة الغربية استعدادًا لهدمها، الأمر الذي تسبب في نشر الذعر بين أهالي المنطقة.

ونوه إلى أنه بعد السابع من أكتوبر صعد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم الخاصة بمنازل الضفة الغربية، بالإضافة إلى غلق الطرق بالآليات الإسرائيلية.

وأضاف أن جيش الاحتلال يسمح للمستوطنين بالبناء، فيما يضيق الخناق على الفلسطينيين بل ويهدم المنازل ويقوم بتهجير الفلسطينيين.

الاحتلال جيش الاحتلال الغد الأخبارية السابع من أكتوبر الفلسطينيين

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