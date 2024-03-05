الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفاو: الأوضاع فى قطاع غزة كارثية وقد تؤدى إلى المجاعة

غزة
غزة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية وقد تؤدي إلى المجاعة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب فى غزة 

وتعاني غزة من تدني الوضع الإنساني بالكامل وليس فقط نقص الغذاء، حيث قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الكيان الصهيوني يتعمد استهداف المنشآت الصحية والكوادر الطبية وهيئة الإسعاف، ولهذا يمكن القول إن الوضع الصحي في فلسطين متدهور بصورة كبيرة.

تدنى الوضع الصحى فى فلسطين 

وأكد رائد النمس، أن أكثر من 30 مستشفى في فلسطين خرج عن الخدمة الطبية، وذلك بسبب غياب الكادر الطبي نتيجة القتل العمدي والاعتقال.

الفاو القاهرة الإخبارية نبأ عاجل كارثة الغذاء في فلسطين تدني الأوضاع الإنسانية

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