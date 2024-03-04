الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طارق فهمى: الكيان الصهيونى يماطل فى فكرة الوقف الفورى لإطلاق النار بفلسطين

غزة
غزة

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الكيان الصهيوني يماطل في فكرة الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين.

الحرب بغزة

وأكد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو سيعمل على إشعال النار في جبهة الشمال من غزة الأيام المقبلة، أو أنه سيلجأ الفترة المقبلة إلى مزيد من التصعيد في المسجد الأقصى مع بداية شهر رمضان المبارك.

زيادة التصعيد بالأقصى

وتابع: "أجهزة المعلومات الصهيونية تحذر وزرائها من الذهاب للمسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان المبارك، بسبب توقع زيادة التصعيد الحرب في المسجد الأقصى".

وكان قد قال الدكتور طارق فهمي من قبل، إن الداخل الإسرائيلي في حالة ذعر، بسبب الانقسامات التي ضربت مجلس قيادة الحرب، وحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف، أن إسرائيل لديها الكثير من المشاكل التي تبتعد عن غزة، منها الميزانية، ورفض الحزب الديني التجنيد.

طارق فهمي أستناذ العلوم السياسية القاهرة الإخبارية التصعيد في فلسطين السياسي طارق فهمي

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