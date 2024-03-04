الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: وزراء بالحكومة اعتبروا أن الاجتياح البرى لم يكن جيدًا

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء بالحكومة انتقدوا في اجتماع مع رئيس الأركان أداء الجيش في الحرب بقطاع غزة واعتبروا أن الاجتياح البري لم يكن جيدًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

الحرب بغزة 

كانت قد أعلنت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، سقوط صواريخ في إصبع الجليل دون تفعيل صفارات الإنذار.

 جرائم الاحتلال 

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن هناك قصفًا بصواريخ مضادة للدروع يستهدف موقعا للجيش في مزارع شبعا، بالجنوب اللبناني.

إعلام إسرائيلي نبأ عاجل القاهرة الإخبارية الحرب بغزة قناة القاهرة الإخبارية

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