إعلام إسرائيلى: وزراء بالحكومة اعتبروا أن الاجتياح البرى لم يكن جيدًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء بالحكومة انتقدوا في اجتماع مع رئيس الأركان أداء الجيش في الحرب بقطاع غزة واعتبروا أن الاجتياح البري لم يكن جيدًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

الحرب بغزة

كانت قد أعلنت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، سقوط صواريخ في إصبع الجليل دون تفعيل صفارات الإنذار.

جرائم الاحتلال

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن هناك قصفًا بصواريخ مضادة للدروع يستهدف موقعا للجيش في مزارع شبعا، بالجنوب اللبناني.