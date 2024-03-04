الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"فتح": لن نرحل عن أرضنا إلا ونحن أموات

غزة
غزة

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تضع نهاية هذه الحرب الصهيونية التي شنها الكيان على شعب فلسطين الباسل.

الحرب بفلسطين

وأكد حمايل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الصهيوني لديهم مخطط ثابت وواضح وهو تهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية، لذا يقوم بنيامين نتنياهو إلى استمرار الحرب والفرار من مخططات تريد إيقاف الحرب بفلسطين الآن، لذا يقوم الكيان الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معبرًا: "نحن لن نرحل عن أرضنا إلا ونحن أموات".

وتابع:" إذا استمرت الحرب في رمضان ومنع  المسلمين من دخول المسجد الأقصى، يمكن القول أنه سيكون هناك المزيد من التصعيد الذي من الصعب السيطرة عليه بعد ذلك".

عدم التوازن العسكري 

واستطرد: "نحن نواجه الاحتلال بأرواحنا، وأكبر قطعة سلاح لدينها هي البندقية، لذا ليس هناك توافق وتوازن عسكري بين الجيش الصهيوني والشعب الفلسطيني".

 

فتح متحدث حركة فتح الدكتور حسين حمايل القاهرة الإخبارية من مصر

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