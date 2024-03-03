الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناطق باسم فتح: نثق فى جهود الأشقاء المصريين لوقف الحرب بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح، إنهم يؤيدون أي مسار يقود إلى إيقاف الحرب في قطاع غزة، وعقد هدنة من أجل صالح المدنيين الذين ذبحوا ذبحًا في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه على الجميع العمل لتجنيب الأطفال والنساء والشيوخ الويلات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وما سببته من حالة دمار وكارثة كبرى في قطاع غزة على يد العدو، مردفا: "لكن الأيام المقبلة وحسب التقارير وما يحدث من تفاعل في الشارع الفلسطيني، وفي المنطقة  يدل على أنه إذا استمرت الحرب الأيام المقبلة، فإن الأمور لن تبشر بخير".

وأردف: "نسعى بكل ما أوتينا، من إمكانات، وكلنا ثقة بأشقائنا المصريين في هذا الجانب أن يكون هناك إيقاف للحرب والعدوان لنجنيب شعبنا مزيدًا من الدمار".

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