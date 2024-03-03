الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فتح: انتهاكات سجن "أبوغريب" تتكرر في كل سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

قال الدكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح، إن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يمارس عليهم الكثير من الظلم والتنكيل من قبل العدوان قبل 7 أكتوبر، وزادت الوتيرة حتى أصبح انتهاكات سجن “أبوغريب” تتكرر في كل سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

 

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تحاول بكل ما لديها من إمكانيات أن تعيق الوصول لهدنة في قطاع غزة وتطيل أمد الحرب، لافتًا إلى أن إنزال الولايات المتحدة المساعدات من الجو يعني أن إسرائيل متعنتة، وأن الإدارة الأمريكية لم تمتلك الإرادة الحقيقية في لجم دولة الاحتلال.

 

وأردف: "الكل يعلم أن أمريكا بإمكانها لجم إسرائيل وأن لديها القدرة لتقوم بوقف العدوان"، لافتا إلى أنهم طالبوا كل الفصائل الفلسطينية أنه على الجميع أن يسعى باتجاه تجنيب الفلسطينيين في غزة مزيدًا من الدمار.

 

ولفت إلى أن تأجيج الموقف في الضفة الغربية في القدس المحتلة، يدل على أن هناك أجندات شخصية لمن يحكم في دولة الاحتلال، والذين خسروا في الشارع الإسرائيلي كثيرًا، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرفوع عليه قضايا وقد يساق إلى السجن في اليوم الذي تقف فيه الحرب، كما أن المتطرفين في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير ويتسلئيل سموتريش، ونتنياهو نفسه يحاولون إطالة أمد الحرب، ويسعون إلى تأجيج الموقف وإشعال المنطقة، ولديهم السلاح وغطاء أمريكي يساندهم.

 

وختم بأن الموقف المصري أحبط مخطط التهجير، لكن ما زال التهجير سيد الفكر في رؤوس المتطرفين الإسرائيليين.

 

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