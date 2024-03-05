الاحتلال: ما يقوم به حزب الله يقربنا من نقطة حرجة فى اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن ما يقوم به حزب الله يقربهم من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب في غزة

وكان قد أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من قبل، بأنهم مستعدون للعمل في رفح الفلسطينية والوصول للمرحلة التالية وتضييق الخناق على حركة حماس.

جيش الاحتلال

وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال عمل على تفكيك شبكة الأنفاق التي أنشأتها حماس، ولا يوجد أمامهم إلا الاستسلام أو الموت.