الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن قواتها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي مقر قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس في بيان لها اليوم، أن قواتها استهدفت ناقلة جند صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

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وأشارت سرايا القدس إلي أنها ستنشر بعد قليل، مشاهد من الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة.

والإثنين، أطلقت سرايا القدس صاروخ 107 موجه على مبنى تحصنت به قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30717 شهيدًا 

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفًا و717 شهيدًا، والمصابين إلى  72 ألفًا و156، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 مجازر ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 جريحًا، مبينة أن الاحتلال تعمد قتل 348 كادرًا صحيا واعتقال 269 آخرين.

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"سرايا القدس" تُسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق باستشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلا، ومناطق أخرى في شمال خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وأضافت المصادر، أن عددا من المواطنين استُشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الشوكة، شرق رفح.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي قذائف الهاون غزة حي الزيتون العدو الصهيونى

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