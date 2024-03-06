الأربعاء 06 مارس 2024
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عالم

وفاة طفلة نتيجة سوء التغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة تزداد بشكل كبير داخل القطاع.

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ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية فى غزة إلى 16

والإثنين الماضي، استشهد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، الإثنين، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبويوسف النجار في رفح.

وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أعلن الأحد، عن وفاة 15 طفلًا جراء سوء التغذية والجفاف، وأن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

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ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تعمدت استهداف مواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات على قلتها، أربع مرات خلال الـ72 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

والأحد الماضي، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت، في وقت سابق من اليوم ذاته، شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

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