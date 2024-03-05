الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس واعتدى عليهم خلال التحقيق معهم.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأنه جرى اقتياد عدد منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا أفرج عنهم فى صفقة الهدنة الأخيرة

أشارت هيئة شئون الأسرى إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال 11 فلسطينيا أفرج عنهم في صفقة الهدنة الأخيرة بقطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 151 على التوالي، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، والأحزمة النارية، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ووصل أكثر من 34 شهيدًا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.