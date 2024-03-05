حماس ترفض ادعاء الأمم المتحدة بارتكاب المقاومة عنفًا جنسيًا

أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، عن رفضها بشدة التقرير الصادر عن المسئولة الأممية براميلا باتن حول الادعاء والمزاعم بارتكاب عناصر المقاومة الفلسطينية لحوادث اغتصاب وعنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر والذي جاء بعد محاولات إسرائيلية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية والتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت حماس، في بيان اليوم، إنه رغم ادعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومة الفلسطينية، فإن تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسميه ضحايا تلك الحالات، إنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية.

حماس: مزاعم باتن تتناقض بشكل واضح مع شهادات الإسرائيليات

وأكدت الحركة أن مزاعم "باتن" تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة.

وشددت حركة حماس على أن هذا الاتهام الباطل لن يفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية وتطهير عرقي وتجاهل متعمّد لمقررات محكمة العدل الدولية وغيرها من التقارير الدولية، التي وثّقت أجزاء من الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة على يد النازيين الجدد.

كشف تقرير أمريكي عن تغير في موقف حركة حماس بشأن شروط إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.