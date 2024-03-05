الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: ضغوط على حماس بشأن قائمة أسماء "المحتجزين الإسرائيليين" لإنجاح هدنة غزة

المحتجزون لدى حماس
المحتجزون لدى حماس

كشفت مصادر مطلعة عن ممارسة ضغوط على مفاوضي حركة حماس في القاهرة لإصدار قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم كخطوة أولى في اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي مع إسرائيل، على ما نقلت صحيفة "الجارديان".

وقال المسئولون إن إسرائيل لم ترسل وفدًا إلى اليوم الثاني من محادثات القاهرة، لكنها طالبت حركة حماس بتقديم قائمة بأسماء 40 من كبار السن والمرضى والمحتجزين الذين سيكونون أول من يتم إطلاق سراحهم كجزء من هدنة ستستمر في البداية ستة أسابيع، تبدأ مع حلول شهر رمضان.

وفي الوقت نفسه، طالبت حركة حماس بالسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، والسماح للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في شمال القطاع الساحلي بالعودة.

وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل قبلت "بشكل أو بآخر" اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والذي أكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه سيتضمن هدنة لمدة ستة أسابيع، وتبدأ بإطلاق سراح المرضى والمسنين والنساء المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقالت مصادر دبلوماسية في واشنطن: "إنه ليس من الواضح ما الذي يمنع حماس من إصدار قائمة تحدد هوية المحتجزين الأربعين الأوائل"، مشيرة إلى أن عدم اليقين بشأن القوائم والهويات أعاق آخر مفاوضات ناجحة بشأن المحتجزين في نوفمبر.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك قد يعكس مشاكل في الاتصال بين وحدات حماس داخل غزة وخارجها، أو أن بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى جماعات أخرى بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أو أن عناصر من حماس تحجب المعلومات كوسيلة لعرقلة الصفقة.

ولفتت إلى أن واشنطن لا تعتقد أن غياب الوفد الإسرائيلي كان بالضرورة خبرًا سيئًا لآمال وقف إطلاق النار، حيث يمكن أن يصل المفاوضون الإسرائيليون في غضون ساعتين إذا تم التوصل إلى اتفاق على القائمة. 

txt

مفاوضات القاهرة: غزة تنتظر الهدنة قبل رمضان ومصر تسابق الزمن لإنهاء الحرب

وأكدت مصر وقطر لإدارة جو بايدن أنهما تمارسان ضغوطًا على ممثلي حماس في القاهرة، للتوصل إلى هويات المحتجزين.

الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

وتكثف الولايات المتحدة أيضًا ضغوطها على إسرائيل لفتح طرق برية جديدة، فضلًا عن ممر بحري جديد للسماح بتدفق أكبر بكثير للمساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع المجاعة التي حذرت وكالات الأمم المتحدة من أنها وشيكة. 

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الأحد، إن على إسرائيل "زيادة تدفق المساعدات بشكل كبير".

واستخدم بايدن لغة مماثلة في تغريدة له يوم الإثنين، قائلًا: "المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست قريبة بما فيه الكفاية- ولا بالسرعة الكافية"، ولكن على عكس هاريس، لم يذكر اسم إسرائيل باعتبارها الطرف المسئول.

وفي البيت الأبيض قال كيربي: "إن تسليم الشاحنات إلى غزة تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

txt

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة

حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين القاهرة اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل محادثات القاهرة غزة تفاصيل هدنة غزة

مواد متعلقة

محتجون يعترضون طريق نائبة بالكونجرس الأمريكى بسبب موقفها من حرب غزة

مع استمرار مفاوضات القاهرة.. ماذا جرى فى غزة الـ24 ساعة الماضية؟

الجيش الأمريكى يعلن تضرر سفينة حاويات مملوكة لسويسرا بصاروخ حوثى

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

تفاصيل خطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء مؤقت لنقل المساعدات لغزة

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن