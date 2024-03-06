استشهاد 18 شخصًا جراء الجوع فى غزة.. وتحذيرات من وفاة الآلاف

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيد في قطاع غزة.

وحذر القدرة في بيان اليوم من أن المجاعة شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة خاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، مشيرا إلى أن المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأكد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد البطون الجائعة شمال غزة، مطالبا المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية خاصة شمال غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ30717 شهيدًا و72156 إصابة

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان سابق اليوم إن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ152 على قطاع غزة، أظهر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.

وكان التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي حتى أمس أكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.