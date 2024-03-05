الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى تم تنفيذها وفقًا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية.

وألقى اللواء أح / محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره، والإستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف 

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى تناول الإجراءات التى تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالى بما يسهم فى الإرتقاء بالمستوى التدريبى للقوات فى مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل، كما قام بالمرور على ميادين ونقاط التدريب وناقش عدد من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ فى التدريب.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمقاتلين، مشيدًا بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الإعتماد على أحدث برامج التدريب القتالى بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها تحت مختلف الظروف.

وأعقب ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثانى الميدانى للإطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش، حيث إستمع إلى عرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الإستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، كما قام بفرض عدد من المواقف والسيناريوهات الطارئة التى قامت هيئة قيادة الجيش بالتعامل معها بالأسلوب الأمثل مما يعكس مدى ما وصل إليه مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى من جاهزية قتالية عالية والقدرة على إتخاذ القرار السليم لمواجهة كافة التغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس اركان حرب القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني الفريق أول محمد زكى

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