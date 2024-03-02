السبت 02 مارس 2024
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مصر

الفريق أسامة عسكر يؤكد اهتمام القوات المسلحة بنظم التدريب القتالي للوحدات

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار بنطاق المسئولية.

بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المشاركة باستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

وناقش الفريق أسامة عسكر، القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقًا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيدًا بالجهد المبذول والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثالث الميداني، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي داخل الوحدات والتشكيلات، والحفاظ على ما تمتلكه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها لتطوير آدائها وفقًا لأحدث النظم، بما يمكنها من مجابهة التحديات المختلفة أثناء تنفيذ المهام.

القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الجيش الثالث الميداني

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