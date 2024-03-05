اخبار فاتتك| حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2024/3/5 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يشغل بال الكثير من المواطنين قبل التحرك من منازلهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة عبر جوجل، وجود حالة تقلب سيشهدها طقس اليوم، طبقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود طقس اليوم وجود أجواء دافئة نهارًا على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وجنوب سيناء وفي شمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة في جنوب الصعيد.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024

يشغل بال المسافرين إلى خارج مصر خلال هذه الايام معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5/3/2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار بالبنوك المصرية.

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محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 151 على التوالي، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، والأحزمة النارية، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

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الجزائر وبريطانيا تؤكدان مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

أكدت الجزائر وبريطانيا ضرورة مواصلة الجهود؛ لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والتكفل بالوضع الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان، أمس الإثنين- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

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ترامب يفوز فى قضية استبعاده من الاقتراع بكولورادو أمام المحكمة العليا الأمريكية

منحت المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب نصرا كبيرا أمس الإثنين بمنع الولايات من استبعاد المرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد وإلغاء استبعاد ولاية كولورادو له من الاقتراع.

أبطل القضاة بالإجماع قرارًا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر بطرد الرئيس السابق من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية يوم الثلاثاء بعد أن وجد أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يحرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة

يشغل بال متابعي المباريات بشكل يومي معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث سنعود لمتابعة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيحل لاتسو ضيفًا على بايرن ميونخ، بينما سيستضيف ريال سوسييداد في فريق باريس سان جيرمان.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/ 3/ 2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات

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قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دى إم سى (صور)

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها مؤخرًا، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وعرض مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت قناة DMC عن مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها على شاشتها، ويستعرض "الدستور" قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي،بالتزامن مع ارتفاع البحث عنها على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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