متى تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس والجامعات

يستعد الطلاب لبداية امتحانات الترم الثاني 2024 بداية من مايو المقبل، وذلك وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وكذلك المجلس الأعلى للجامعات بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024.

متى تبدأ امتحانات الفصل الثاني 2024؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الثاني 2024، وذلك في الخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة بداية العام الجاري، وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لتكون يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، وذلك لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، على أن أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع، ثم تنطالق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم ٢٢ يونيو المقبل للمواد التي تضاف للمجموع، على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام.

وأكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن شكل امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها.

مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وسيكون توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة، الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات وفق الخارطة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الاعلى للجامعات بداية العام الدراسي 2023- 2024 يوم 1 يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد.