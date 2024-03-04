اخبار فاتتك|قائمة الزمالك فى نهائى كأس مصر.. و 12 شهيدا و42 جريحا في قصف إسرائيلي عنيف

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

12 شهيدا و42 جريحا في قصف إسرائيلي عنيف لمنزل يؤوي نازحين بوسط غزة

عرضت فضائية الغد الاخبارية نبأ عاجل يفيد بارتقاء 12 شهيدا و42 جريحا في قصف إسرائيلي عنيف لمنزل يؤوي نازحين بحي النصيرات وسط قطاع غزة.

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نيويورك تايمز: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة المعتقلين في الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.

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المحكمة العليا الأمريكية تقرر أهلية ترشح ترامب للرئاسة اليوم

أفادت أسوشيتد برس بأن قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن أهلية ترامب للترشح للرئاسة قد يصدر اليوم، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

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السودانى: العراق سيعلن خلال شهرين الاكتفاء الذاتى من مشتقات النفط

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن بلاده ستعلن رسميًا، خلال شهرين، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار.

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"الدستور" تكشف قائمة الزمالك فى نهائى كأس مصر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على القائمة التي سيتم الإعلان عنها استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض نهائي كأس مصر.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4-3-2024

يحرص آلاف من المواطنين مع بداية كل يوم معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4-3-2024 في مصر عبر جوجل، للقدرة على التعامل في الخارج، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار بالبنوك المصرية.

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"التموين": تنفيذ 18 مشروعًا مع القطاع الخاص.. واستعدادات غير مسبوقة لشهر رمضان

أكّد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، استعدادات الحكومة غير المسبوقة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

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