الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المحكمة العليا الأمريكية تقرر أهلية ترشح ترامب للرئاسة اليوم

ترامب
ترامب

أفادت أسوشيتد برس بأن قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن أهلية ترامب للترشح للرئاسة قد يصدر اليوم، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق خلال الشهر الماضى، قضت محكمة الاستئناف، بسداد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لغرامة تقدر بـ454 مليون دولار في قضية التلاعب المالي دفعة واحدة وترفض طلب تأجيل الدفع.

واستأنف الرئيس الأمريكي السابق، في وقت سابق، على حكم لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.

وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

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