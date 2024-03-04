الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السودانى: العراق سيعلن خلال شهرين الاكتفاء الذاتى من مشتقات النفط

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن بلاده ستعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار.

حديث السوداني تضمنته كلمة ألقاها في "ملتقى الرافدين للحوار 2024"، الذي انطلق الأحد، في العاصمة بغداد، تحت شعار "مستقبل الإنسان.. أزمات وتحوّلات" ويستمر حتى الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقال السوداني: "خلال شهرين، سنعلن رسميا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر 3.2 مليار دولار".

وشدد على أن "الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وتابع أن "الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء (جنوب)، ومصفى بيجي (شمال) المتوقف منذ 2014".

وينتج العراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. 

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