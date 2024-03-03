مسلسلات رمضان 2024.. كيف يناقش مسلسل صدفة مشاكل الطلاب والمراهقين؟

تنافس الفنانة ريهام حجاج خلال موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "صدفة"، الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، وتجسد فيه دور البطولة، من خلال شخصية مختلفة عما قدمته فيما سبق.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر المسلسل التريند بسبب أنه دور حول المشاكل الاجتماعية التي يمر بها الطلاب في سن المراهقة.

قصة مسلسل صدفة

يناقش مسلسل صدفة مشاكل المراهقين والمرتبطين، بشباب أكبر منهم ويعملون على استغلالهم جنسيًا بسبب عدم وجود شخص يتحدثون معه وخوفهم من الحديث مع أي شخص من الأسرة.

كما يدور المسلسل حول مشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس، وطوال المسلسل تحاول صدفة أن تكون صديقة الطلاب من بينهم طالب يدعي "نبيل" توفي والده في سن صغير لتحل "صدفة" محل والده ضمن أحداث المسلسل، ويكون هو أقرب الطلاب لها.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة:

-ريهام حجاج

- خالد الصاوي

- عصام السقا

- سلوى خطاب

- رحاب الجمل

- فراس سعيد

- سليم هاني

- هشام منصور

- علاء خالد

- نور إيهاب

- تامر يسري

- رشدي الشامي

- عبير منير

- إنتاج شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك

- إخراج سامح عبدالعزيز

- ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة

ريهام حجاج وسامح

سيكون مسلسل "صدفة" هو التعاون الثالث الذي سيجمع بين كلٍ من الفنانة ريهام حجاج، والمخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أيمن سلامة، بعد نجاح أعمالهم "جميلة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2023، ومسلسل "يوتيورن" الذي عرض في رمضان 2022، وحقق الثلاثي نجاح كبير بسبب الكيمياء التي ربطت بينهم، ويعود الثنائي للتعاون من جديد خلال موسم رمضان 2024.