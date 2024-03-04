"التموين": تنفيذ 18 مشروعا مع القطاع الخاص.. واستعدادات غير مسبوقة لشهر رمضان

أكّد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، استعدادات الحكومة غير المسبوقة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وقال "عشماوي"، إن الدولة المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الاستراتيجية قبل شهر رمضان، موضحًا أن أسعار السلع الاستراتيجية تتراجع في 145 شادرًا وسلاسل تجارية دشنتها الحكومة، بتخفيضات أقل من السوق الحرة بنحو 30%.

"التموين": تنفيذ 18 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى تنفيذ 18 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

وعن أسباب ارتفاع أسعار السلع، قال "عشماوي": الأسعار ليست مسؤولية وزارة واحدة، والأسباب تتلخص في (القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب)، منوهًا إلى أنّ مصر تنوع مصادر استيراد اللحوم من الدول الإفريقية المحيطة بالسودان؛ لتوفير مصادر البروتين الأحمر والحفاظ على سعر مناسب.