مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر لـ ياسر جلال
عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات وبرومو مسلسل جودر- ألف ليلية وليلة على شاشاتها ومنصاتها، والتي تدور تفاصيل قصته حول مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة.
مسلسل جودر
عدد الحلقات: (15 حلقة)
بطولة: ياسر جلال - نور اللبنانية- ياسمين رئيس- أحمد فتحي- هنادي مهنى
تأليف: أنور عبد المغيث
إخراج: إسلام خيرى
إنتاج: شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.
التصنيف: فانتازيا
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