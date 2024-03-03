مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر لـ ياسر جلال

عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات وبرومو مسلسل جودر- ألف ليلية وليلة على شاشاتها ومنصاتها، والتي تدور تفاصيل قصته حول مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة.

مسلسل جودر



عدد الحلقات: (15 حلقة)



بطولة: ياسر جلال - نور اللبنانية- ياسمين رئيس- أحمد فتحي- هنادي مهنى



تأليف: أنور عبد المغيث

إخراج: إسلام خيرى

إنتاج: شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

التصنيف: فانتازيا