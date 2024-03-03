الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر لـ ياسر جلال

جودر
جودر

عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات وبرومو مسلسل جودر- ألف ليلية وليلة على شاشاتها ومنصاتها، والتي تدور تفاصيل قصته حول مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة.

مسلسل جودر  


عدد الحلقات: (15 حلقة) 

بطولة: ياسر جلال - نور اللبنانية-  ياسمين رئيس-  أحمد فتحي-   هنادي مهنى 

تأليف: أنور عبد المغيث
إخراج: إسلام خيرى
إنتاج: شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.
التصنيف: فانتازيا

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