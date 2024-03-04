نيويورك تايمز: إسرائيل تسىء معاملة المئات من سكان غزة المعتقلين فى الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن الوكالة، إن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان.

وجاء في التقرير أن إسرائيل تستخدم الإساءة لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة.

الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ضد المدنيين

وأمس كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن أن الجيش الاسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين عند دوار الكويتي جنوب شرق مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في بيان له، إن الجيش الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ضد المدنيين في غزة.

وقال إن القوات الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار صوب المواطنين

من جانبهم، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب المواطنين عند دوار الكويتي أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من السكان المحليين.

ويقع دوار الكويتي في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وأقام الجيش الإسرائيلي بالقرب منه حاجزًا عسكريًا يفصل مدينة غزة عن الجنوب، وتتمركز به المدفعية والجرافات الإسرائيلية، وتُطلق النيران على كل شخص يقترب منه.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه التطورات التي تأتي بعد أيام من حادثة مماثلة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من استشهاد ما يقارب 112 فلسطينيا على دوار النابلسي غرب مدينة غزة بينما كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والدقيق.