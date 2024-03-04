الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

موتمر جمعية المحاربين
موتمر جمعية المحاربين القدماء

تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول/ عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، يوم التاسع من مارس عام 1969.

وأكد اللواء أح / مدحت عبدالعزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خلال وقائع المؤتمر أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

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