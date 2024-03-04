الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ150 للعدوان: شهداء وجرحى وتدمير منازل وممتلكات فى غزة

شهداء
شهداء

تواصل قوات  الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على  قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ150على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف أربعة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء.

بيت لاهيا شمال قطاع غزة 

كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا.

وإن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في مخيم النصيرات، وآخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر كم المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

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12 شهيدًا و42 جريحًا فى قصف إسرائيلى عنيف لمنزل يؤوى نازحين بوسط غزة

العدوان المتواصل على قطاع غزة

وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالًا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المخيم أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وجنوبًا، استشهد 12 مواطنًا بينهم أطفال في استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلة ماضي شمال رفح وعائلة الغريب وسط المدينة.

كما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أنّ النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى "انفجار" في وفيات الأطفال في غزة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71٫700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال الحربي حي الزيتون غزة المواطنين قذائف

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