الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القناة 14 الإسرائيلية: استقالة مسئولين كبار فى وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن مسئولين كبار فى وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلى أعلنوا استقالتهم.


يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك توتر كبير في اجتماع مجلس وزراء الحرب أمس، وجانتس وآيزنكوت هددا نتنياهو بحل حكومة الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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