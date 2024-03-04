الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المستعمرون يقتحمون
المستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين بعد مداهمة عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب نصر الله محمود من قرية العيساوية شمال القدس المحتلة، والشاب إسحاق خالد الزغل بعد مداهمة منزله في حي أبوتايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والشاب عامر أبوميالة من منزله في حي رأس العامود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عيسى علوي من منزله في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، والأسير المحرر أيوب نعمان عفانة من منزله في بلدة صورباهر جنوبًا.

ومن حي الشيخ جراح اعتقلت الشاب نسيم الديسي، بعد مداهمة منزله في حي الشيخ جراح.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنًا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل: أيمن شاكر الجنيدي، وأمير عدلي الشماس، وقيدار محمد غيث، وعثمان الجعبري، وهاني الشريف، والشقيقين أديب وإبراهيم شفيق القواسمة، وباسل حاتم القواسمي، وعمار القواسمي، والشقيقين مراد ومحمد سعدي القواسمة، وبشار أحمد القواسمة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز في الخليل 

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71،700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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