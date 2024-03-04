الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

مسئول فلسطينى يُطلع وفدًا دوليًا على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم

غزة
غزة

أطلع وزير التربية والتعليم الفلسطيني محمود أبومويس، وفدًا دوليًا، ضم رئيس الدولية للتربية ديفيد إدوارز، والأمين العام لاتحاد المعلمين في جنوب إفريقيا ماغونيا مالوليكي، على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم في المناطق الفلسطينية كافة.

وعبّر أبومويس، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الإثنين، بحضور؛ أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ووكيلي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي نافع عساف، وبصري صالح، ورئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث معاوية إعمر، عن تقديره لهذه الزيارة التضامنية والداعمة بما تحمله من دلالات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

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انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة

واستعرض انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان احتلالي متواصل، مشددًا على ضرورة حماية حق أطفال فلسطين في الحياة والتعليم.

من جانبهما، عبّر الضيفان عن تضامنهما مع قطاع التعليم في فلسطين، معبرين عن أهمية اضطلاع الاتحادات والنقابات الدولية بدورها في رفع الصوت عاليًا؛ لوضع حد لاستهداف قطاع التعليم بمكوناته؛ خاصة في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.

وتخلل اللقاء مداخلات ركزت على مجمل ما يرتبط بالمشهد التعليمي ومآلاته في ظل شمولية الاستهداف غير المسبوق للطلبة والمعلمين والبنية التحتية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة حبلة، جنوب قلقيلية.

استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة حبلة، واعتقلت الشقيقين لؤي وجمال صالح مرداوي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، في البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة الصديق الأساسية بالبلدة، وفتشتها ودمرت جزءًا من محتوياتها.

وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالًا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المخيم أدت لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

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