الاحتلال يخلف دمارًا كبيرًا فى البنية التحتية فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت منتصف الليلة الماضية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع إسكان الموظفين وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وإطلاق كثيف للأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين، حسبما ذكرت الوكالة الفلسطينية.

وشاركت خمس جرافات عسكرية من النوع الثقيل، في تدمير شوارع المخيم، خاصة مقطع شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الرئيسي، الذي حفرته لعدة أمتار تحت الأرض وبات أشبه بخندق.

تدمير البنية التحتية

‫وقال أمين سر لجنة الخدمات الشعبية في المخيم رامي عليان، إن التدمير طال الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل المخيم، إضافة إلى تحطيم محلات تجارية وتدمير أبوابها وجدرانها وزجاج واجهاتها، وتدمير البنية التحتية في شارع ساحة المدارس وسط المخيم وشارع المقبرة، وبعض خطوط الصرف الصحي والمياه والإنترنت.

وأضاف أن جرافات الاحتلال هدمت مكتب تاكسي على مدخل المخيم بالكامل إلى جانب ست محلات مجاورة له في المنطقة.

وقال إن الاحتلال دمر ما تم إصلاحه من شوارع داخلية ورئيسية وبنية تحتية، التي تسبب في تخريبها وتدميرها خلال اقتحاماته الماضية، ما يدل على أن هدف الاحتلال الرئيسي هو التدمير وإجبار المواطنين على ترك منازلهم وتهجيرهم.

انسحاب آليات الاحتلال

ومنذ انسحاب آليات الاحتلال وجرافاتها صباحا، شرعت طواقم الأشغال العامة والبلدية والحكم المحلي ووكالة أونروا، بإزالة آثار الدمار في الشوارع الرئيسية، وإصلاح ما يتم إصلاحه، لتسهيل حركة تنقل المواطنين ومركباتهم تحديدا في شارع نابلس المدخل الشرقي للمدينة الذي يصلها ببلدات وادي الشعير ومحافظات الضفة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، أعلنت عن تحويل الدوام المدرسي لهذا اليوم إلى الإلكتروني بسبب الظروف التي شهدتها المدينة، على أن يعوض وجاهيا غدا الثلاثاء، وتعطيل الدوام في مدارس مخيم نور شمس وتعويضه ليوم السبت المقبل.