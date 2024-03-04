هل يختلف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عن العام الماضى؟

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تستعد لإعلان جدول الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجدول لن يختلف عن جدول العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة التوقيت بين المواد خاصة للشعب التي تجد صعوبة في هذا الأمر مثل شعبة علمي رياضة.

أشارت إلى أن النقاش مع اتحاد طلاب مدارس مصر انتهى على أن يكون أعلان الجدول الرسمي خلال الأيام المقبلة، من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان قد أوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.