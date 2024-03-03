الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سلومة يتابع امتحانات فبراير في المدارس.. ويوجه بالالتزام بالحضور

امتحانات
امتحانات

بدأت اليوم الأحد، امتحانات شهر فبراير في عدد من المحافظات أبرزهم محافظة الجيزة، ويتابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الامتحانات المنعقدة على مستوى مدارس المحافظة. 

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وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع امتحانات الشهر، مؤكدة أنه يوجد تعليمات للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وجميعها من الكتاب المدرسي والمقرر المدرسي.

وأشارت إلى أنه يوجد تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم على المدارس بضرورة إلزام الطلاب بالحضور، على أن تكون امتحانات الشهر يوم دراسي كامل وممنوع الإذن فيه ويجب على جميع الطلاب الالتزام بذلك. 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن معلومات بشأن امتحانات الشهر وهى كالتالى : 

 

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.

 

ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.

 

ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.

 

ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى ومن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.

 

ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.

 

ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.

 

ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

 

ـ  توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

 

ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

 

ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.

 

ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.

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