الأحد 03 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

أول رد من وزير التعليم على مشكلة غلق مدرسة المنصور بالشرقية

رضا حجازى
رضا حجازى

طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب مدرسة المنصور الخاصة في فاقوس بالشرقية، بعد توقفها بسبب خلافات على الميراث بين الورثة.

وقال “حجازي” في تصريحات لـ"الدستور" إنه سيتم إيجاد حلول لهذه الأزمة ولن نضر أي طالب.

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وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بتشكيل لجنة توجيه مالي وإداري للبت في أزمة توقف مدرسة المنصور الخاصة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وإيجاد حلول لها لصالح الطلاب.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الورثة هم سبب غلق المدرسة وأن النيابة تحقق في الأزمة بعد تحرير أولياء أمور محاضر ضد إدارة المدرسة.

وأوضحت أن هناك إجراءات ستنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسيتم الإعلان عنها في بيان رسمي من الوزارة عقب الانتهاء منها.

واستغاث أولياء أمور طلاب مدرسة “المنصور” الخاصة في الشرقية بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تشريد أولادهم الذين يزيد عددهم عن 1200 من المدرسة نتيجة لحدوث خلافات بين الملاك.

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم لـ"الدستور" إن المدرسة تستوعب ما يقرب من 1200 طالب، بدءًا من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأضافوا أنه منذ بداية العام الدراسي ظهرت خلافات ومشاكل بين الملاك، حيث إنهم أسرة واحدة ولكن هناك خلافات متعلقة بالميراث، وتسبب ذلك في توقف العملية التعليمية بشكل كامل بعد إغلاق المدرسة.

وأكد أولياء الأمور خلال تصريحاتهم لـ"الدستور" عدم استلام الكتب المدرسية حتى الآن، وعدم دفع رواتب المدرسين والعاملين في المدرسة، مما أدى إلى توقف الدراسة تمامًا.

وأشاروا إلى أن امتحانات الترم الأول أجريت في الإدارة التعليمية، ولم يتم الإعلان عن مصير امتحانات الترم الثاني حتى الآن.

وأكد أولياء الأمور خلال الاستغاثة التي قدموها أنهم قدموا شكاوى وبلاغات على جميع المستويات، بما في ذلك وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية، ولكن لم يتلقوا أي استجابة.

وأضاف أولياء الأمور خلال استغاثتهم أن هناك حالة من القلق العام بين الأسر والطلاب بسبب عدم اليقين حول مستقبلهم، خاصة مع بداية التيرم الثاني.

استعرض الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليم الشرقية مديرية التربية والتعليم

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