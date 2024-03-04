كل ما تريد معرفته عن كيفية الوقاية من سرطان الثدي

مارس هو شهر التوعية بالمرأة، فخلال هذا الشهر تنطلق الكثير من الحملات للتوعية بأبرز الأمور التى تخص المرأة، ونسلط الضوء على ابرز النصائح التى تساعد فى الوقاية من واحد من أبرز الامراض التى تهدد حياة المرأة وهو سرطان الثدي.

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الثدي. ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتقليل المخاطر:

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بالسرطان ويتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم والحد من التوتر اليومي، كما أن تناول نظام غذائي صحي، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحد من اللحوم الحمراء والمعالجة، قد يقلل من خطر إصابتك.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة النشاط البدني يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ستحتاج إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل (مثل المشي السريع) أو 75 دقيقة من التمارين القوية (مثل الركض) كل أسبوع.

الحد من تناول الكحول

توصي جمعية السرطان الأمريكية بالحد من تناول الكحول يوميًا إلى مشروب واحد للنساء ومشروبين للرجال، أو تجنب الكحول تمامًا، فكري في الخيارات غير الهرمونية لعلاج أعراض انقطاع الطمث: استخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ضعي في اعتبارك الرضاعة الطبيعية

إن اختيار الرضاعة الطبيعية بعد الولادة يمكن أن يخفض مستويات هرمون الاستروجين في ثدييك، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

خذ بعين الاعتبار مخاطر تناول حبوب منع الحمل: قد يؤدي تناول موانع الحمل الفموية المركبة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الإناث، على الرغم من أن الأبحاث محدودة.

الاختبارات الوقائية

إن تحديد التغيرات في الثديين وفهم المخاطر الجينية للإصابة بسرطان الثدي يمكن أن يساعدك على توخي الحذر بشأن تقليل المخاطر والمساعدة في اكتشاف السرطان مبكرًا.

الاختبارات الجينية

إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الثدي، فتحدثي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما إذا كان يجب عليك إجراء اختبار جيني. يتضمن ذلك إجراء اختبار معملي على عينة من الحمض النووي، مثل اللعاب أو الدم، يمكنه التحقق مما إذا كان لديك أي طفرات جينية محددة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.