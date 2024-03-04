الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 360 ألف وحدة سكنية

غزة
غزة

طالب مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بفتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.

كما طالب كل المؤسسات الإنسانية بالعودة للعمل فورا في شمال غزة مع تأزم الموقف الإنساني هناك، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 360 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر بحق مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات في شمال غزة، فضلًا عن ارتكاب الاحتلال 19 نوعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما حمل  الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة تجاه تجاوزات حقوق الإنسان في غزة، مشيرًا إلى أن  تعليق توصيل المساعدات إلى شمال غزة حكم بالموت على أكثر من 700 ألف إنسان.

الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف المنشآت الطبية

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنشآت الطبية في قطاع غزة ما يعد جريمة حرب"، مردفًا:" الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 2675 مجزرة ضد شعبنا في قطاع غزة، والمستشفيات في قطاع غزة استقبلت حتى الآن 30534 شهيدا بينهم 13430 من الأطفال و8900 من النساء".

كما أعلن استشهاد 364 من الأطباء والطواقم الطبية و48 من العاملين بالدفاع المدني و132 صحفيا حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن ارتكاب  حتى الآن 2675 مجزرة ضد شعبنا في قطاع غزة.

غزة معبر رفح المؤسسات الانسانية شمال غزة الإحتلال الإسرائيلي

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