الخميس 11 يناير 2024
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": لمسنا حجم التضامن المصرى دعمًا للقضية الفلسطينية

منى عوكل
منى عوكل

وجهت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، رسالة شكر للشعب المصري على دعمه المستمر للفلسطينيين، مؤكدًة أنها عند وصولها مصر هي وعائلتها شاهدت ولمست حجم التضامن الكبير منهم مع القضية الفلسطينية ومع كل ما يجري بقطاع غزة من أحداث مؤلمة بحق الفلسطينيين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية "on"، أنها وعائلتها انبهروا بكل التضامن والحب من قِبل المصريين لأهل غزة وتضامنهم بشكل كبير عملي ومعنوي، مؤكدة أنه منذ بداية الحرب الاحتلال الإسرائيلي هو من يقيد الحركة وكان هناك تعنت إسرائيلي بفتح معبر رفح.

فتح معبر رفح لفئات معينة بسبب التعنت الإسرائيلي

وتابعت أنه تم فتح المعبر لكن ضمن فئات معينة فقط من يحملون جوازات أجنبية وليست فلسطينية، مشيرة إلى أن هناك قرارات لا تتحكم فيها مصر ولا الجانب الفلسطيني.

مراسلة القاهرة الاخبارية للشعب المصري حجم التضامن الكبير القضية الفلسطينية معبر رفح

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