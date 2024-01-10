جهود على مدار الساعة.. فلسطينيون من معبر رفح: "مصر بلدنا الثانى" (فيديو)
رصدت كاميرا "إكسترا نيوز" إجراءات دخول الفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث أشادوا بالتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لهم.
وقال أحد الفلسطينيين لكاميرا "إكسترا نيوز": "الحمدلله الهلال الأحمر المصري استقبلنا وكان هناك تطعيم للأطفال، ومعبر رفح به خدمات ممتازة جدًا، وإن شاء الله الأمور تتحسن وتكون هناك حركة دائمة في المعبر".
فلسطينية: مصر بلدنا الثاني وهي أم الدنيا وأم الوطن العربي كله
فيما قالت إحدى الفلسطينيات: "عبرت إلى الجانب المصري بكل أريحية وبكل سهولة" وقالت أخرى: "أنا قادمة من غزة لمصر لأن مصر بلدنا الثاني وهي أم الدنيا وأم الوطن العربي كله".
وأضافت: "عندما نأتي إلى مصر نجد المعاملة الحسنة في الأماكن التي نزورها وشعبها معاملته رائعة جدًا".
وقالت أخرى: "غادرت فلسطين وأتيت لمصر عبر المعبر بسهولة".