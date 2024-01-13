السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى عن ادعاءات إسرائيل غلق معبر رفح: الهدف منها استهداف مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه مع كل أزمة في منطقة الشرق الأوسط تتعالى الأبواق الإخوانية بفتح معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر لم يغلق أبدًا ولو حتى ساعة واحدة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يريد السيطرة على طريق صلاح الدين محور فلادليفيا، وأن دولة الاحتلال تريد السيطرة عليه  بحجة أنه يمثل خطرا عليها. 

وأكد أن دولة الاحتلال فُضحت أمام محكمة العدل الدولية بسبب المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا حول جرائم الإبادة في غزة، موضحًا أن كل ما قالته إسرائيل عن معبر رفح مجرد ادعاءات كاذبة. 

مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا

وتابع، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، وهناك 6 معابر أخرى، وبلغ إجمالي حجم التجارة بين غزة ودولة الاحتلال عبر هذه المعابر نحو 5 مليار دولار خلال العام المنصرم، موضحًا أن الهدف من الحديث عن معبر رفح استهداف مصر، ومن ثم يبدأ تصفية القضية الفلسطينية، ويتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. 

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