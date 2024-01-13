السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أستاذ قانون فلسطينى يكشف لـ"الدستور" كذب ادعاء إسرائيل حول معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

علق الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، على تصريحات إسرائيل في محكمة العدل الدولية حول معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": وقف فريق دفاع إسرائيل في محكمة العدل الدولية موقف الضعفاء، حيث لم يقدم أي دليل ملموس لينكر ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولم يكتف بفشله الذريع في ذلك وإنما لجأ إلى وسيلة يستخدمها الساسة الإسرائيليون بشكل احترافي وهو الكذب والتضليل والتزوير، حيث اتهم هذا الفريق الذي اتصفت مرافعته على أنها سياسية أكثر مما هي قانونية لجمهورية مصر العربية على أنها تغلق معبر رفح البري وتمنع دخول المساعدات لقطاع غزة.

txt

"أكاذيب معبر رفح".. ما موقف مصر من القضية الفلسطينية؟ (فيديو)

أبولحية: إسرائيل تكذب ومن السهل دحض ادعائها الكاذب

وأكد أبولحية أن هذا الادعاء الكاذب من السهل دحضه، حيث إن هناك أكثر من ٦ معابر بين قطاع غزة تتحكم بها إسرائيل لوحدها، فلماذا ما زالت تغلقها وتمنع دخول أي شاحنة منها إلى القطاع؟.

وأضاف أبولحية أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر عبر معبر رفح البري ما نسبته ٧٠٪ هي مساعدات مصرية بحتة، وهذا يدل على حرص مصر منذ أول يوم  للعدوان الإسرائيلي على غزة برغبتها الحقيقية في كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، وهذا كله على الرغم من أن معبر رفح هو مجهز لدخول الأفراد وليس لدخول الشاحنات.

وأكد أن الأهم هي التصريحات المتلفزة التي تم بثها لقادة مجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والتي تأكد على أنهم اتخذوا قرارًا واضحًا بمنع دخول الغذاء والماء والدواء والسولار والكهرباء إلى قطاع غزة، وذلك لهدف إحداث ضرر في صفوف المواطنين، وهذا يعد عملًا مجرمًا قانونيًا وأحد أساليب الإبادة الجماعية.

txt

أكاذيب معبر رفح.. الرئيس السيسى يوضح دور مصر فى أحداث غزة (فيديو)

وتابع أبولحية: أيضًا قامت إسرائيل أكثر من مرة بقصف معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني من خلال طائراتها، وأوقفت عمل المعبر أكثر من مرة في بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك من أجل أن يتحقق الهدف الإسرائيلي لتجويع الشعب الفلسطيني ومنع شعبنا الفلسطيني من الدخول أو الخروج إلى القطاع أو حتى وصول المساعدات من المعبر.

وأكد أبولحية أنه لا يمكن لأي عربي أو يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية أن يصدق هذا الادعاء الكاذب للفريق الإسرائيلي الذي ينكر أنه يرتكب جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث إن تصديق جزء من هذا الادعاء الكاذب يعني تصديقًا لكل ما يدعيه هذا الفريق وهذا خطير جدًا ويشكل نجاحًا للفريق الإسرائيلي.

إسرائيل معبر رفح المساعدات قطاع غزة مصر

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى