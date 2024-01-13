أكاذيب معبر رفح.. مصر تستقبل الجرحى الفلسطينيين وأدخلت 700 طن مساعدات

استعرض مقطع فيديو، جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر فتح معبر رفح الذي لم يغلق منذ بداية الأزمة.

وقال التقرير المصور، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لكسر الحصار الذي فرضة الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولي، وجه بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة لقطاع غزة، موضحًا أن مصر تستمر في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة عن طريق معبر رفح البري.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، حتى الآن، 400 شاحنة، مقدمة من مصر وبحسب الإحصائيات وصل حجم المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت غزة حوالي 7000 طن.

منها حوالي 5000 طن مساعدات مقدمة من مؤسسات ومنظمات أهلية مصرية، إضافة إلى استقبال الجرحي والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، من خلال استقبال في متوسط يومي من 40 إلى 50 حالة من مصابة من الجانب الفلسطيني.