السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات من تفقد وفد الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر معبر رفح

وفد الاتحاد الدولي
وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

عرضت قناة «إكسترا نيوز» لقطات من استقبال الهلال الأحمر المصري وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

حيث ضم الوفد رؤساء وممثلين من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما تفقد معبر رفح البري وجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحضيرات مركز الإمداد الغذائي اليومي للإغاثة في الشيخ زويد.

الوفد تفقد مركز الخدمات اللوجستية في العريش للتعرف على نظام إدارة العمل

وزار الوفد مركز الخدمات اللوجستية في مدينة العريش، حيث تعرف الوفد على نظام إدارة العمل من خلال غرفة العمليات الميدانية ومراحل استقبال المساعدات وتجهيزها وتحميلها على الشاحنات والمخازن، ونظام تخزين الأصناف وحفظها وتكويدها ونظام تجميع البيانات أيضًا.

يُشار إلى الهلال الأحمر المصري أكد أن مصر ترسل ما يقارب الـ100 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميًا، حيث قدمت مصر مساعدات لقطاع غزة تزيد لـ٣ أضعاف ما قدمته الدول العربية والصديقة.

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