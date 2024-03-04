الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وشروط إصدارها

جريدة الدستور

خصصت وزارة الخارجية السعودية رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وذلك مع استمرار سفر المصريين والمسلمين من كافة بقاع العالم للسعودية مع بداية موسم العمرة لشهري رمضان وشوال، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية من السفارة؟

خصصت وزارة الخارجية السعودية رابط معرفة هل تم اصدار التاشيرة من السفارة السعودية، ويمكن للمصريين ذلك من خلال زيارة  منصة التأشيرات التابعة إلى وزارة الخارجية السعودية بالضغط هـنــــــــــا.

ثم أدخل كافة المعلومات المطلوبة وهي «رقم الجواز – نوع التأشيرة – الجنسية الحالية – جهةالقدوم – رمز الصورة » ثم اضغط على إجراء البحث فتظهر نتيجة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

كما يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة "أبشر": بالضغط هنــــــــــــــــا.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، اختيار "خدمات التأشيرات"، اختيار "الاستعلام عن تأشيرة"، إدخال رقم الجواز، وتأكد من إدخال رقم الجواز بشكل صحيح، ثم الضغط على "استعلام".، يمكنك أيضًا الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الطلب.

للمعتمرين والعمالة بالمملكة.. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز "الخطوات ورابط المنصة"

كم مدة التأشيرة السعودية بعد صدورها؟

حددت وزارة الخارجية السعودية مدة التأشيرة السعودية  وهي تأشيرة الدخول المتعدد صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها، تسمح التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وتبلغ تكلفة رسوم السفارة/القنصلية: 300 ريال سعودي (ما يعادل 80 دولار أمريكي تقريبًا)، رسوم التقديم: 39.44 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 10.50 دولار أمريكي)، رسوم التأمين الطبي: غير مشمولة (يتم تحديد السعر بناءًا على مقدم الخدمة).

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

شروط الحصول على تأشيرة السعودية 

حدد وزارة الخارجية السعودية شروط الحصول على تاشيرة السعودية للمصريين وهي يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا للدخول بمفردك. لا يجوز للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول إلا إذا كانوا برفقة أحد الوالدين أو الأجداد أو الأشقاء البالغين (فوق 18 عامًا).

يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

مع إثبات الإقامة (في البلد الذي تقيم فيه)، تذكرة العودة، إثبات العمل، إثبات مالي/كشف الحساب المصرفي، خط سير الرحلة، الهوية، عنوان الإقامة (عنوان الاقامة أثناء زيارة السعودية).

txt

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

txt

للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تأشيرة السعودية وزارة الخارجية السعودية التاشيرة من السفارة السعودية مدة التأشيرة السعودية تاشيرة السعودية للمصريين الاستعلام عن تأشيرة السعودية

مواد متعلقة

الإعدام شنقًا لمرشد الإرهابية ومحمود عزت و6 آخرين فى أحداث المنصة

كل ما تريد معرفته عن كيفية الوقاية من سرطان الثدي

متى تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس والجامعات

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

الاحتلال يخلف دمارًا كبيرًا فى البنية التحتية فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

مسئول فلسطينى يُطلع وفدًا دوليًا على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية فى غزة إلى 16

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

لقاء بين جانتس وكامالا هاريس.. هل تخطط الولايات المتحدة لاستبدال نتنياهو؟

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال