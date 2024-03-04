كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وشروط إصدارها

خصصت وزارة الخارجية السعودية رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وذلك مع استمرار سفر المصريين والمسلمين من كافة بقاع العالم للسعودية مع بداية موسم العمرة لشهري رمضان وشوال، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية من السفارة؟

خصصت وزارة الخارجية السعودية رابط معرفة هل تم اصدار التاشيرة من السفارة السعودية، ويمكن للمصريين ذلك من خلال زيارة منصة التأشيرات التابعة إلى وزارة الخارجية السعودية بالضغط هـنــــــــــا.

ثم أدخل كافة المعلومات المطلوبة وهي «رقم الجواز – نوع التأشيرة – الجنسية الحالية – جهةالقدوم – رمز الصورة » ثم اضغط على إجراء البحث فتظهر نتيجة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

كما يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة "أبشر": بالضغط هنــــــــــــــــا.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، اختيار "خدمات التأشيرات"، اختيار "الاستعلام عن تأشيرة"، إدخال رقم الجواز، وتأكد من إدخال رقم الجواز بشكل صحيح، ثم الضغط على "استعلام".، يمكنك أيضًا الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الطلب.

كم مدة التأشيرة السعودية بعد صدورها؟

حددت وزارة الخارجية السعودية مدة التأشيرة السعودية وهي تأشيرة الدخول المتعدد صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها، تسمح التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وتبلغ تكلفة رسوم السفارة/القنصلية: 300 ريال سعودي (ما يعادل 80 دولار أمريكي تقريبًا)، رسوم التقديم: 39.44 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 10.50 دولار أمريكي)، رسوم التأمين الطبي: غير مشمولة (يتم تحديد السعر بناءًا على مقدم الخدمة).

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

حدد وزارة الخارجية السعودية شروط الحصول على تاشيرة السعودية للمصريين وهي يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا للدخول بمفردك. لا يجوز للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول إلا إذا كانوا برفقة أحد الوالدين أو الأجداد أو الأشقاء البالغين (فوق 18 عامًا).

يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد تاريخ الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

مع إثبات الإقامة (في البلد الذي تقيم فيه)، تذكرة العودة، إثبات العمل، إثبات مالي/كشف الحساب المصرفي، خط سير الرحلة، الهوية، عنوان الإقامة (عنوان الاقامة أثناء زيارة السعودية).