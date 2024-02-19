الإثنين 19 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة  السعودية برقم الجواز2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

أتاحت وزارة الخارجية السعودية مايسمى بـ " منصة التأشيرات الإلكترونية" أو "إنجاز"  من أجل التسهيل على المسافرين إليها  الاستعلام عن تأشيرة الدخول إلى السعودية" وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية  من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الضغط على "الاستعلام عن حالة الطلب".

تحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه.

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

إدخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة".       

تظهر نتيجة طلب "إنجاز"، سواء بقبول التأشيرة أو لا. 

طباعة النتيجة لحين السفر في حال القبول.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال منصة التأشيرات

أتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة من خلال المنصة الجديدة الخاصة بوزارة الخارجية السعودية، عبر اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

تحديد رقم طلب التأشيرة.

كتابة رقم جواز السفر بشكل صحيح.

إدخال رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة.

الضغط على خيار “استعلام”، وتظهر حالة التأشيرة الحالية.

شروط إصدار تأشيرة دخول المملكة

حددت وزارة الخارجية السعودية عدة شروط لإصدار تأشيرة دخول المملكة، وهذه الشروط كالتالي:

ضرورة  أن يحمل صاحب التأشيرة  جواز سفر ا صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون المتقدم  للحصول على التأشيرة من الدول المؤهلة للتأشيرة.

ضرورة  تقديم صورة جواز سفر تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

تقديم صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء وتكون الصورة واضحة تماما وخالية من العيوب.

للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

للمعتمرين والعمالة بالمملكة.. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية 2024

الدخول على موقع الخطوط السعودية

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة

اختيار تأشيرة مرور إلكترونية.

اختيار تاشيرة مرور إلكترونية.

تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر.

إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة.

الحصول على التاشيرة الإلكترونية.

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