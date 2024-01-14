للمعتمرين والعمالة بالمملكة.. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

كُثف الآلاف عبر محرك البحث جوجل عن خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، وذلك مع بدء موسم عمرة رجب 2024 واستعداد لموسم العمرة الأعظم في شهر رمضان المبارك 2024، مرورًا بتدفق عشرات الأفواج إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة شعبان.

صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 2024

وفي إطار تيسير السفر للسعودية سواء للعمرة والحج أو العمل والسياحة، أتاحت السعودية خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية برقم الجواز، للمسافرين وللوافدين على المملكة، من خلال منصة إنجاز الإلكترونية للقيام بهذه العملية بسرعة وسهولة، وفي السطور التالية يقدم "الدستور" الخطوات كاملة.

تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

وبالإضافة إلى الفئات السابقة يمكن للأشخاص أيضًا تقديم طلب للزيارة العائلية أو الشخصية من خلال منصة إنجاز أو بوابة التأشيرات.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز:

1. زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

2. البحث عن خانة الخدمات الرقمية والضغط على "استعلام عن الطلبات التي جرى تقديمها" أو ما يشابه.

3. كتابة رقم الطلب والتأكد من صحته.

4. إدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح والتأكد من صحته.

5. إدخال رمز الصورة المعروضة للتحقق من الأمان.

6. الضغط على زر الاستعلام.

7. ستظهر شاشة تعرض بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة المطلوبة، يجب التحقق من هذه البيانات ومراجعتها بعناية.

خطوات صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم جواز السفر 2024

يمكن الحصول على تأشيرة من القنصلية السعودية برقم جواز السفر عبر اتباع الخطوات التالية على منصة إنجاز:

1. الدخول إلى منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية من هنـــــــا.

2. اختيار خيارات الاستعلام المتاحة.

3. إدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التأشيرة الإلكترونية.

4. التحقق من صحة كود التحقق الرسمي في المكان المخصص له.

5. مراجعة وتدقيق جميع البيانات والمعلومات المدخلة.

6. الضغط على زر الاستعلام للحصول على معلومات حول صدور التأشيرة، ومن ثم تظهر لك نتيجة طلب إنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو لا.

7. قم بطباعتها، لحين السفر.

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