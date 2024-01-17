للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تكثف شريحة كبيرة من المصريين عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، لا سيما المقبلين على السفر للملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب الذي بدأ منذ عدة أيام، وعمرة شعبان ورمضان 1445، وتوفر منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر بسهولة وسرعة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تسهيل الإجراءات للوافدين من جميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات مثل طلب الزيارة العائلية أو الشخصية، ويقدم الدستور في السطور التالية المزيد من المعلومات للجمهور حول كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى منصة خدمات الـتأشيرات الإلكترونية "إنجاز" من خلال الرابط المخصص.

2. انقر على خيار "استعلام عن حالة الطلب".

3. اختر نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه من القائمة المنسدلة.

4. ادخل رقم الطلب الخاص بك.

5. أدخل رمز الصور الملونة المعروضة أمامك.

6. ستظهر لك نتيجة طلب الإنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو رفضها.

7. قم بطباعة نتيجة الاستعلام واحتفظ بها حتى موعد السفر.

خطوات البحث عن تأشيرة السعودية 2024

يمكنك البحث عن التأشيرة برقم الجواز من خلال اتباع الخطوات التالية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية (إنجاز) التابعة لوزارة الخارجية السعودية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية مباشرةً.

2. اختر خيار "رقم طلب التأشيرة" من القائمة المنسدلة.

3. ادخل رقم جواز السفر بشكل صحيح.

4. أدخل رقم الطلب.

5. اكتب رمز الصور كما هو معروض.

6. انقر على زر "استعلام"، وسيظهر لك حالة التأشيرة عبر منصة إنجاز.

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شروط الحصول على تأشيرة السعودية 2024

توجد شروط محددة من قبل وزارة الخارجية السعودية للحصول على تأشيرة دخول المملكة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

- يجب أن يكون جواز سفر المتقدم صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- يجب أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة.

- يجب تقديم صورة جواز السفر التي تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

- يجب تقديم صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء، ويجب أن تكون الصورة واضحة تمامًا وخالية من العيوب.

