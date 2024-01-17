الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمعتمرين والحجاج.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

تكثف شريحة كبيرة من المصريين عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، لا سيما المقبلين على السفر للملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب الذي بدأ منذ عدة أيام، وعمرة شعبان ورمضان 1445،  وتوفر منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر بسهولة وسرعة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

 تهدف المملكة العربية السعودية إلى تسهيل الإجراءات للوافدين من جميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات مثل طلب الزيارة العائلية أو الشخصية، ويقدم الدستور في السطور التالية المزيد من المعلومات للجمهور حول كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

للمعتمرين والعمالة بالمملكة.. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى منصة خدمات الـتأشيرات الإلكترونية "إنجاز" من خلال الرابط المخصص.

2. انقر على خيار "استعلام عن حالة الطلب".

3. اختر نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه من القائمة المنسدلة.

4. ادخل رقم الطلب الخاص بك.

5. أدخل رمز الصور الملونة المعروضة أمامك.

6. ستظهر لك نتيجة طلب الإنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو رفضها.

7. قم بطباعة نتيجة الاستعلام واحتفظ بها حتى موعد السفر.

خطوات البحث عن تأشيرة السعودية 2024

يمكنك البحث عن التأشيرة برقم الجواز من خلال اتباع الخطوات التالية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية (إنجاز) التابعة لوزارة الخارجية السعودية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية مباشرةً.

2. اختر خيار "رقم طلب التأشيرة" من القائمة المنسدلة.

3. ادخل رقم جواز السفر بشكل صحيح.

4. أدخل رقم الطلب.

5. اكتب رمز الصور كما هو معروض.

6. انقر على زر "استعلام"، وسيظهر لك حالة التأشيرة عبر منصة إنجاز.

أقرأ أيضًا: قبل عمرة 2024| خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر "إنجاز"

 شروط الحصول على تأشيرة السعودية 2024

توجد شروط محددة من قبل وزارة الخارجية السعودية للحصول على تأشيرة دخول المملكة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

- يجب أن يكون جواز سفر المتقدم صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- يجب أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة.

- يجب تقديم صورة جواز السفر التي تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

- يجب تقديم صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء، ويجب أن تكون الصورة واضحة تمامًا وخالية من العيوب.
 

txt

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

txt

قبل عمرة 2024| خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر "إنجاز"

تأشيرة السعودية تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 انجاز عمرة وزارة الخارجية السعودية

مواد متعلقة

للمعتمرين والعمالة بالمملكة.. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 2024

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس