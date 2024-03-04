أحمد الخشن: تراجع الدولار والذهب انعكاس إيجابي سريع لصفقة مشروع رأس الحكمة

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن تأثيرات صفقة مشروع رأس الحكمة، ستكون ممتدة على السوق في مصر وعلى سعر صرف الدولار والذهب وباقي أسعار السلع الأساسية والغذائية، موضحا: انهيار سعر الذهب وتراجع الدولار في السوق الموازي لنحو 42 جنيها يؤكد قوة هذه الصفقة ويؤكد انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن تسلم مصر الدفعة الأولى كاملة بنحو 10 مليارلات دولار من صفقة مشروع رأس الحكمة، انعكس سريعا على تحريك السوق تحريك السوق وتقليل حالة الركود، وانخفاض اسعار السلع والموارد الأساسية، لافتا أن أهم ما في الصفقة هو تخفيف الأعباء على المواطنين.

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس النواب، إن تزامن دفعات الصفقة والتي ستصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال شهرين مع انعقاد جلسات الحوار الوطني الاقتصادي يؤكد، سعي الدولة بكل قوتها لانهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة والخروج منها والعودة لسابق النمو.

واختتم الناىب احمد الخشن، بالقول أن صفقة رأس الحكمة أعادت الاتزان لسوق صرف الدولار وللحياة الاقتصادية وانجازها يحسب لقيادة مصر السياسية ورؤيتها للمستقبل.

على صعيد آخر أكد محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، أن استلام الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

وأشار أن صفقة راس الحكمة أكبر صفقة للاستثمار المباشر في مصر، مؤكدا أنها بمثابة "تدشين لمسار جديد وجني لثمار مسار الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلي أن هناك نتائج إيجابية ينتظرها السوق المصري وخاصة في ملف الأسعار.

وقال محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، إن صفقة راس الحكمة سيكون لها انعكاس مباشر علي سعر الصرف، مؤكدا أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات علي طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وآثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.