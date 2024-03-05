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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5 /3 /2024

الدولار
الدولار

يشغل بال المسافرين إلى خارج مصر خلال هذه الايام معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5/3/2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار بالبنوك المصرية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5/3/2024

وتنشر «الدستور» في هذه السطور التالية، أسعار صرف الدولار الأمريكي بمختلف البنوك المصرية، طبق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية بالقطاع المصرفي المصري من خلال الإنترنت.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك المركزي المصري، نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك مصر، إلى نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري للتعاملات المسائية في البنوك

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 
يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 30.85 جنيه مصري للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 
يصل سعر اليورو إلى 33.25 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 33.50 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 
يصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 38.92 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 39.17 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 
يصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.33 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 100.24 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 
يصل سعر الريال القطري إلى 7.80 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 8.47 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 
يصل سعر الريال السعودي إلى 8.19 جنيه مصري بالنسبة لعملية الشراء، ويصل إلى 8.24 جنيه مصري للبيع.

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