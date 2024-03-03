أسعار العملات الرقمية.. خسائر جماعية وبيتكوين تحاول الثبات عند 60 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 3 مارس 2024، حيث تداولت "بيتكوين" العملة الرقمية الأكبر في سوق العملات المشفرة عند 60،025 دولارًا منذ لحظات في قمة تداولات الـ24 ساعة الأخيرة، وسجل القيمة السوقية بما يقدر بنحو 508 مليارات دولار خلال 59 يومًا فقط، مع متوسط يومي يبلغ 9.2 مليار دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين انخفاض بنسبة 0.02%، ليصل إلى 62.025.6 دولار، وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.37% دولار مسجلًا 3.423.03 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.93%، ليسجل 0.7331 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 0.40% ليسجل 129.692 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" وتراجع بنحو 2.36%، لتصل إلى مستويات 0.139421 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 5.52% إلى مستويات 0.002142 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.33% إلى مستويات قرب 43.59 دولار.

كما ارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 3.68% إلى مستويات 0.001793 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 7.99% إلى مستويات 2.2615 دولار، وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 1.30% إلى مستويات 0.63235 دولار.

زيادة اهتمام المستثمرين بالـ"بيتكوين"

وكانت البيتكوين، الأسبوع الماضي على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري لها منذ أكثر من ثلاث سنوات وبدعم من زيادة اهتمام المستثمرين وتدفقات السيولة إلى صناديق "بتكوين" المدرجة، تشهد سوق العملات الرقمية موجة صعود واسعة، ما يضع العملة الرقمية على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتوقع المحللون أن يؤدي المسار الحالي لـ"بتكوين" إلى انفراجة تاريخية، بحيث قد تتجاوز حاجز 69 ألف دولار، محطمة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 68789 دولاراً الذي تم تسجيله في نوفمبر 2021.

وقد لعب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ"البتكوين" الفوري في الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في إعادة إشعال حماس المستثمرين؛ حيث وسّعت هذه الصناديق نطاق الوصول إلى سوق العملات الرقمية.

كما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرات عدة هذا العام إلى زيادة إقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع والتقلبات العالية، بما في ذلك "بتكوين"، بالإضافة إلى ذلك، انخفض تقلب أسعار العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى له في عامين، كما عاد مؤشر تقلب الأسهم الأمريكية إلى مستويات ما قبل الوباء.